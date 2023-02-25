Китай торгується зі США та розглядає наслідки постачання зброї до Росії, – політичний експерт

США заявили, що Китай розглядає можливість постачання зброї Росії. Ця інформація могла з'явитись не безпідставно, оскільки Китай продає дрони як Україні, так і Росії, зберігаючи при цьому власні інтереси.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, 12 пунктів "мирного плану" Китаю щодо війни в Україні не могли бути спрямовані прямо проти Росії, бо це суперечить зовнішній політиці Китаю.

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Китай шукає вигоду

Валерій Клочок зазначив, що Китай сильно залежить від санкційної політики. За його словами, товарообіг Китаю з Росією за 2022 рік склав 190 мільярдів доларів, а зі США та ЄС у 8 разів більше. Для Китаю важливо отримувати вигоду, тому він хоче зберегти співпрацю з Росією та Заходом.

При цьому політичний експерт вважає, що Китай потрібно дотиснути, бо він боїться потрапити під санкції, а заяви щодо ймовірного постачання зброї для Росії та наслідків можуть бути грою на випередження, щоб Китай зрозумів, що цього робити не потрібно.

Немає зараз прямої підтримки Росії від Китаю. Вона відбувається дуже опосередковано. Китай не сповідує російський інтерес, він сповідує виключно свій,

– зазначив Клочок.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" також переконаний, що Китай, заблокувавши заключне комюніке на саміті G20, продемонстрував, що він торгується зі США.

"Звісно, мені б дуже хотілося, щоб, наприклад, в ООН вони по-іншому голосували, мені прикро, що вони заблокували заключне комюніке на саміті G20. Це вказує на те, що Китай зараз також торгується. Він торгується зі США та використовує Росію у своїх власних цілях", – зазначив Клочок.

Чому Китай не хоче виведення російських військ з України

Валерій Клочок пояснив, що минулого року Росія та Китай підписали спільну декларацію, в якій зазначили недопустимість розширення НАТО. У "мирному плані", який представив Китай, за словами політичного експерта, є натяк, що безпека регіону не повинна досягатись зміцненням військових блоків.

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Це означає, що Китай виступає проти вступу України в НАТО, а тому сподіватись на те, що Китай міг би написати у своєму "мирному плані" пункт про виведення російських військ з України – було б наївністю.

Слова НАТО немає, але ж ми розуміємо що за цим стоїть. Я не буду наївним та інфантильним і думати, що Китай напише пункт про виведення російських військ з України. Це було б, як на мене, дещо необачливо – сподіватись, що Китай може на це піти,

– сказав Клочок.

Політичний експерт розповів, що Китай просто не може за своєю сутністю сповідувати принцип розширення НАТО, бо це прямо суперечить його зовнішній політиці. Але при цьому, за словами Клочка, інформація про ймовірне постачання Китаю зброї до Росії може бути інформаційно-психологічною операцією, але не безпідставно.

Річ у тім, що Китай вже продає Росії дрони виробника DJI. З огляду на це Китай може продавати Росії все більше товарів подвійного призначення, а це буде становити загрозу для України.

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