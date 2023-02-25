Китай торгуется с США и рассматривает последствия поставок оружия в Россию, – политический эксперт

США заявили, что Китай рассматривает возможность снабжения России оружием. Эта информация могла появиться не без основания, поскольку Китай продает дроны как Украине, так и России, сохраняя при этом свои интересы.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" Валерий Клочок. По его словам, 12 пунктов "мирного плана" Китая по войне в Украине не могли быть направлены прямо против России, потому что это противоречит внешней политике Китая.

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Китай ищет выгоду

Валерий Клочок отметил, что Китай сильно зависит от санкционной политики. По его словам, товарооборот Китая с Россией за 2022 год составил 190 миллиардов долларов, а с США и ЕС в 8 раз больше. Для Китая важно извлекать выгоду, поэтому он хочет сохранить сотрудничество с Россией и Западом.

При этом политический эксперт считает, что Китай нужно дожать, потому что он боится попасть под санкции, а заявления по поводу вероятной поставки оружия для России и последствий могут быть игрой на опережение, чтобы Китай понял, что этого делать не нужно.

Нет сейчас прямой поддержки России от Китая. Она происходит очень косвенно. Китай не исповедует российский интерес, он исповедует исключительно свой,

– отметил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вэжа" также убежден, что Китай, заблокировав заключительное коммюнике на саммите G20, продемонстрировал, что он торгуется с США.

"Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы, например, в ООН они по-другому голосовали, мне жаль, что они заблокировали заключительное коммюнике на саммите G20. Это указывает на то, что Китай сейчас также торгуется. Он торгуется с США и использует Россию в своих собственных целях", – отметил Клочок.

Почему Китай не хочет выведения российских войск из Украины

Валерий Клочок пояснил, что в прошлом году Россия и Китай подписали общую декларацию, в которой отметили недопустимость расширения НАТО. В "мирном плане", который представил Китай, по словам политического эксперта, есть намек, что безопасность региона не должна достигаться укреплением военных блоков.

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Это означает, что Китай выступает против вступления Украины в НАТО, поэтому надеяться на то, что Китай мог бы написать в своем "мирном плане" пункт о выводе российских войск из Украины - было бы наивностью.

Слова НАТО нет, но мы понимаем, что за этим стоит. Я не буду наивным и инфантильным и думаю, что Китай напишет пункт о выводе российских войск из Украины. Это было бы, мне кажется, несколько опрометчиво – надеяться, что Китай может на это пойти,

– сказал Клочок.

Политический эксперт рассказал, что Китай просто не может по своей сути исповедовать принцип расширения НАТО, потому что это прямо противоречит его внешней политике. Но при этом, по словам Клочко, информация о возможном снабжении Китая оружия в Россию может быть информационно-психологической операцией, но не безосновательно.

Дело в том, что Китай уже продает России дроны изготовителя DJI. Учитывая это, Китай может продавать России все больше товаров двойного назначения, а это будет представлять угрозу для Украины.

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