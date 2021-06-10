Рішення Німеччини не постачати зброю є політичним, – Кулеба

Німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав таке рішення політичним, адже жодне з міжнародних правил не забороняє цього робити.

У Німеччини немає жодної юридичної заборони продавати Україні зброю. Таку заяву Кулеба зробив на спільному брифінгу із Гайком Маасом.

До теми Якщо Німеччина діятиме як з Білоруссю, то Росія забереться з Донбасу, – Кулеба

Політичне рішення не продавати зброю

Дмитро Кулеба зазначив: Україна не використовує зброю, щоб захоплювати території. Україна лише захищається від чужої агресії. Відтак жодне міжнародне правило не забороняє Україні купувати зброю за кордоном.

Водночас жодне правило не забороняє Німеччині продавати Україні зброю. З цього випливає, що рішення німецької влади – політичне.

...немає жодної юридичної заборони в законодавстві Німеччини, що не дозволяє передавати і продавати зброю Україні... Тому ми розуміємо, що рішення Німеччини є політичним,

– сказав Кулеба.

"Постачання зброї могло вплинути на нормандський формат"

Гайко Маас заявив, що Німеччина залишиться найбільшим двостороннім партнером і донором для України. Влада послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Але якби Німеччина продавала зброю Україні, питання зустрічі у нормандському форматі начебто висіло би на волосині.

Коли ми з паном Ле Дріаном (глава МЗС Франції – 24 канал) подзвонили Лаврову, щоб повпливати на можливість зустрічі в нормандському форматі... Якби я під час розмови сказав, що ми вирішили постачати зброю одній зі сторін конфлікту, то розмова була б набагато коротшою,

– сказав Маас.

Зброя для України з Німеччини: у чому проблема

Президент Володимир Зеленський на початку червня закликав Німеччину надати Україні військову допомогу.

Влада Німеччини відмовляється робити це від самого початку війни на Донбасі – із 2014 року.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, що Німеччина несе особливу історичну відповідальність за збереження суверенітету України, однак водночас допомагати у війні з Росією не поспішає.