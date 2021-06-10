Решение Германии не поставлять оружие является политическим, – Кулеба

Немецкий министр иностранных дел Гайко Маас заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение политическим, ведь ни одно из международных правил не запрещает этого делать.

В Германии нет ни одного юридического запрета продавать Украине оружие. Такое заявление Кулеба сделал на совместном брифинге с Хайком Маасом.

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Политическое решение не продавать оружие

Дмитрий Кулеба отметил: Украина не использует оружие, чтобы захватывать территории. Украина только защищается от чужой агрессии. Поэтому ни одно международное правило не запрещает Украине покупать оружие за рубежом.

В то же время ни одно правило не запрещает Германии продавать Украине оружие. Из этого следует, что решение немецкой власти – политическое.

... нет ни одного юридического запрета в законодательстве Германии, который не позволяет передавать и продавать оружие Украина ... Поэтому мы понимаем, что решение Германии является политическим,

– сказал Кулеба.

"Поставки оружия могли повлиять на нормандский формат"

Хайко Маас заявил, что Германия останется крупнейшим двусторонним партнером и донором для Украины. Власть последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Но если бы Германия продавала оружие Украине, вопрос встречи в нормандском формате якобы висел бы на волоске.

Когда мы с господином Ле Дрианом (глава МИД Франции – 24 канал) позвонили Лаврову, чтобы повлиять на возможность встречи в нормандском формате ... Если бы я во время разговора сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, то разговор был бы гораздо короче,

– сказал Маас.

Оружие для Украины из Германии: в чем проблема

Президент Владимир Зеленский в начале июня призвал Германию предоставить Украине военную помощь.

Власти Германии отказываются делать это с самого начала войны на Донбассе – с 2014 года.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник объяснил, что Германия несет особую историческую ответственность за сохранение суверенитета Украины, однако в то же время помогать в войне с Россией не спешит.