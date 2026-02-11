Не могли повірити, – прикордонники показали нову українську зброю проти "Шахедів" і "Молній"

Чернігівщина залишається однією з найбільш небезпечних прикордонних областей через постійні атаки російських безпілотників. Окрім ударних дронів типу "Шахед", росіяни дедалі частіше застосовують нові дрони-камікадзе "Молнія" та FPV-дрони, які полюють на об'єкти в прикордонних громадах і намагаються діяти приховано, використовуючи складні погодні умови та нічний час.

Як українські прикордонники навчилися знищувати повітряні цілі, аби убезпечити українські міста та села і про ексклюзивні розробки читайте на 24 Каналі в проєкті "Кордон.UA".

Війна змінилась

У Держприкордонслужбі зазначають: за час повномасштабної війни підходи до боротьби з повітряними загрозами кардинально змінилися, а ефективність знищення ворожих БПЛА суттєво зросла.

Україна за цей час зробила значний технологічний стрибок – від використання стрілецької зброї до сучасних оптико-електронних систем.

Зокрема, прикордонники 105-го Чернігівського загону вже застосовують дистанційно керовані кулеметні установки "Тандем", які мають автоматичне донаведення та супровід цілі.

Як атакують росіяни?

Чернігівське прикордоння залишається зоною підвищеної небезпеки. Тут дрони типу "Шахед" часто намагаються пройти транзитом углиб країни, тоді як FPV-дрони та "Молнії" цілеспрямовано атакують об’єкти поблизу кордону.

Начальник прикордонної застави з позивним "Хміль" розповідає, що росіяни активно використовують погодні умови та час доби, аби знизити ефективність української аеророзвідки.

Як показує практика, всі ці напади стаються, зазвичай, о четвертій – п'ятій годині ранку. Чому? Ну, я гадаю, насамперед, тому що це час, коли люди вже є найбільше втомлені і хочуть відпочивати. Можливо, в людей десь пильність понижується,

– додав "Хміль"

Водночас у мобільно-вогневих групах наголошують: у цій війні вирішальну роль відіграє не витривалість, а інтелект і технології.

Комендант прикордонної комендатури Сергій Рощукін з позивним "Німець" зазначає, що сучасна війна дедалі більше перетворюється на війну дронів, а отже українські підрозділи змушені постійно розвиватися та адаптуватися до нових викликів.

Що може "Тандем"?

Одним із таких рішень став "Тандем" – кулеметна спарка українського виробництва з дистанційним керуванням. Заступник начальника прикордонної застави з позивним "Брат" розповів, що система перебуває на озброєнні вже близько пів року.

Це повністю українська розробка. Не вірили, що будемо працювати вже так модернізовано, не будемо мерзнути, стояти на вулиці, а просто можна сидіти в машині, керувати дистанційно,

– розповів "Брат".

Точність "Тандему" забезпечує оптико-електронна система. Вона сама здатна знаходити й "вести" ціль. А оператору залишається лише натиснути на гачок через джойстик від ігрової приставки. Прикордонник з позивним "Портос" каже, такі технології дозволяють керувати боєм звідки завгодно.

Ми спостерігаємо дуже великий прогрес. Що війна може бути дистанційною, що можна цією системою керувати умовно з Києва навіть, ну теоретично, якщо через Starlink,

– зауважив "Портос".

Водночас прикордонник згадує, що перші збиття ворожих дронів відбувалися зі звичайної стрілецької зброї й давалися непросто, але саме досвід і технологічний прогрес стали ключем до нинішніх результатів.

Війна дронів на півночі України триває безперервно. І поки Росія продовжує нарощувати виробництво "Шахедів" та "Молній", прикордонники 105-го Чернігівського загону відточують роботу з новими системами, аби кожен ворожий двигун біля українського кордону був зупинений.

Зауважте, що Володимир Зеленський зазначив, що у низці регіонів ефективно змінюють організацію ППО – від перехоплювачів і мобільних вогневих груп до компонентів малої ППО, щоб підвищити здатність відбивати ракетно-дронові атаки ворога.

Ці зміни стосуються не лише технічних підрозділів, але й контролю за постачанням фронту безпілотників, озброєнням та особовим складом, а також підготовки та реального поповнення бригад – ключового елементу оборони.

