"Виконуємо запити бригад": Зеленський обіцяє поповнення і справедливий розподіл бійців

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні приділив увагу безпековим питанням. Це ситуація в бойових бригадах і загалом на фронті та ППО. Їх розглянули під час Ставки.

Як зміниться система поповнення бойових бригад?

За словами президента, під час поїздки у фронтові райони він почув запити бригад. Тож їх спробують виконати.

Один із таких запитів – справедливий розподіл особового складу між бригадами. Поповнення бригад людьми має бути переглянуто, безумовно. Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення,

– висловився гарант.

Зеленському детально доповіли про ситуацію на фронті. Ключовими напрямками зараз є Куп'янськ, Покровськ і Гуляйполе.

Президент підкреслив, що робота Сил оборони дозволяє вщент розбивати російську пропаганду.

"Важливо, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. Саме це – основа нашої можливості вести перемовини в інтересах України. Росіяни всюди у світі розносять, що Україна начебто не може захищатися. Вони кажуть, що українські воїни не можуть захищатися. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси", – сказав він.

Зверніть увагу! За підсумками боїв Зеленський відзначив бригади, які працюють на Донеччині, Куп'янщині, Запоріжжі, Сумщині.

Зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується,

– додав лідер держави.

Виробництво ППО контролюватимуть

Також Зеленський розповів, які рішення ухвалили щодо ППО:

Міністерство оборони та військове командування буде регулярно контролювати фінансування перехоплювачів, обсяг виробництва, домовленості з партнерами.

Треба максимально нарощувати виробництво, в тому числі ППО малого та середнього радіуса дії. Такі системи потрібні і для фронту, і для захисту об'єктів енергетики.

"Наше українське виробництво – це гарантія захисту, українці не мають залежати від того, чи вдається щось знайти на світовому ринку чи на складах партнерів. Завдання по виробництву мають бути виконані вчасно, персональна відповідальність за це на всіх рівнях", – наголосив президент.

Українці отримують "тисячу Зеленського"

Наостанок глава держави сказав кілька слів про виплати за програмою зимової підтримки, які вже почалися. Він нагадав, що охочі отримати кошти мають оформити заявку саме в цьому році, до Різдва. А от використати гроші можна буде і наступного року.

У прифронтових, прикордонних регіонах є вже понад 133 тисячі заявок через Укрпошту, загалом через мережу Укрпошти – майже 550 тисяч заявок. У Дії подали майже 11 мільйонів заявок.

Нагадаємо! Задонатити друзям на банку не вдасться. "Тисячу Зеленського" можна переказувати на перевірені фонди за реквізитами.

Паліса розкрив, яку внесе пропозицію щодо поповнення бойових бригад

Незабаром після того, як Зеленський виступив зі зверненням, Павло Паліса зробив заяву. Він сказав, що теперішній рівень мобілізації дозволяє впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх.

Але не йдеться про те, щоб "комусь дати більше". Мова про "справедливість, довіру і стабільність для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки".

Сьогодні Президент публічно сказав важливу річ, яку я чую від кожної бригади, яка стоїть на передовій. Це не нова тема, я знаю про неї, коли ще сам був комбригом. Але це болюча розмова, яка давно назріла, і яку вже неможливо відкладати. Йдеться про справедливий і зрозумілий розподіл поповнення для бойових бригад. (...) Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність,

– пояснив Паліса.

Він наголосив, що йдеться не тільки про кількість людей, адже важлива і якість підготовки – її "потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно".

"Думаю, що це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику. Це теж буде частиною моєї пропозиції. Я не люблю давати обіцянки наперед, але можу сказати одне: ми дуже добре розуміємо, чому це потрібно фронту. І чому з цим не можна тягнути. Рішення має бути чесним і зрозумілим для тих, хто сьогодні на нулі. Бо саме для них усе це й робиться", – завершив Павло Паліса.