Володимир Зеленський дав уряду доручення спростити перетин кордону для молодих українців. Межу хочуть підвищити з 18 до 22 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час молодіжного форуму "Молодь тут".

Дивіться також Які українські виші отримали найбільше заяв від вступників у 2025 році

Зі скількох років зможуть виїжджати за кордон?

Президент повідомив, що доручив уряду опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців.

На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині,

– вказав він.

За словами Зеленського, це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом родинам.

"Я вважаю, що це позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною та реалізуватись у навчанні в Україні", – вказав український гарант.

Які ще зміни для молоді анонсував Зеленський?

Володимир Зеленський повідомив про розробку зимової вступної компанії. Як він пояснив, невдовзі ті, хто не зміг вступити на навчання влітку, зможуть вступити взимку. Уряду доручили опрацювати відповідні пропозиції.

Ба більше, президент анонсував можливе підвищення студентських стипендій із 2026 року.

Ми домовились з прем'єр-міністром та з міністром фінансів, щоби з наступного року пропрацювати збільшення стипендій абсолютно для всіх студентів. Це те, що давно не робили,

– сказав він.

Уже зараз влада планує збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Україна продовжує відповідні програми і заохочуватиме до досягнення більших результатів.

Раніше про відповідні зміни повідомляв заступник міністра освіти Михайло Вінницький. Він розповів, що зараз у Верховній Раді на останніх етапах розгляду перебуває законопроєкт, який передбачає запровадження так званих "національних стипендій".

"Це підвищені виплати, які дозволять студентам отримувати мінімум на рівні мінімальної заробітної плати, – повідомляв він.

У тому ж таки інтерв'ю він заявив, що підвищення стипендії зачеплять й інших студентів.