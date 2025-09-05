Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді, – ЗМІ
- Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді, це їхня перша двостороння зустріч в Україні.
- Роберт Фіцо, за даними ЗМІ, планує обговорити з Володимиром Зеленським питання українських атак на російську нафтову інфраструктуру.
Український президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 вересня, зустрівся з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на словацьке видання Dennik N. Зауважимо, що це має стати першою двосторонньою зустріччю Роберта Фіцо із Володимиром Зеленським в Україні.
Що відомо про зустріч Зеленського і Фіцо?
За даними видання, до складу словацької делегації, яка прибула в Ужгород, також входять віцепрем'єр-міністерка і міністерка економіки Деніса Сакова, а також міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.
Разом із Володимиром Зеленський на переговорах від української сторони буде прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Журналісти вже зібралися біля місця зустрічі президента та Фіцо, і очікують на пресконференцію.
Dennik N констатує, що зустріч відбулась невдовзі після повернення Фіцо з Китаю, де він мав переговори Володимиром Путіним, якому він пообіцяв порушити із Зеленським питання атак на нафтову інфраструктуру Росії.
Нагадують, Роберт Фіцо також зазначав, що під час приватної розмови з російським диктатором "зробив кілька висновків і меседжів", які хоче донести до українського президента під час переговорів з ним.
Фіцо зустрівся з Коштою на кордоні
Перед запланованими переговорами словацький прем’єр повідомив про зустріч із головою Європейської ради у Facebook. За словами Фіцо, вони коротко обговорили актуальну ситуацію в регіоні та його візит до Китаю.
Що цьому передувало?
- Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що протягом тижня 1 – 7 вересня проведе низку зустрічей. Мовилося про перемовини із Сі Цзіньпіном, Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
- На переговорах Роберта Фіцо з Володимиром Путіним останній запропонував словацькому прем'єру обмежити для України постачання електрики й газу реверсом із Європи, аби Київ зрозумів, що "є якісь межі поведінки".
- Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомляв, що Угорщина та Словаччина скаржилися США на Україну через атаки на російську енергетику. Натомість Дональд Трамп залишився незадоволений саме ними.