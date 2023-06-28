Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати Різдва та ще 2 свят

Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят. Він вже подав до парламенту відповідний законопроєкт.

28 червня 2023 Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує змінити дати 3 свят. Президент визначив його, як невідкладний.

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Президент пропонує перенести Різдво

Зеленський пропонує святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня. У пояснювальній записці мовиться, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове саме в цей день.

Тим паче раніше ПЦУ затвердила перехід на новий календар, згідно з яким Різдво у Православній церкві України відзначатимуть 25 грудня.

Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня,

– мовиться в проєкті закону.

Які ще 2 свята пропонується перенести

Через зміну дати святкування Різдва перенесення потребує і День Української Державності. Відповідно, його пропонують перенести з 28 липня на 15 липня.

Також в Україні зміниться дата святкування Дня захисників та захисниць України. Свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня, адже воно пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Варто зазначити, що церква окремо просила перенести святкування цих днів.

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Які свята перенесла ПЦУ

24 травня ПЦУ на Архієрейському соборі затвердила перехід на новоюліанський календар. Перехід відбудеться з 1 вересня 2023 року.

Різдво тепер святкуватимуть 25 грудня, День святого Миколая – 6 грудня, а Водохреще – 6 січня.

Але Пасхалія залишається чинною. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем.

У церкві зазначають, що перехід на новоюліанський календар і час святкування відбувається добровільно. Віряни самі вирішуватимуть, коли їм святкувати певні дні. Тобто ніхто не забороняє користуватися старим стилем.

Перехід від юліанського календаря без змін у святкуванні Великодня називається новоюліанський календар. Ним користуються православні церкви Європи.