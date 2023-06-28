Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати Різдва та ще 2 свят
Джерело:Верховна Рада
Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят. Він вже подав до парламенту відповідний законопроєкт.
28 червня 2023 Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує змінити дати 3 свят. Президент визначив його, як невідкладний.
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Президент пропонує перенести Різдво
Зеленський пропонує святкувати Різдво не 7 січня, а 25 грудня. У пояснювальній записці мовиться, що більшість православних християн світу святкують Різдво Христове саме в цей день.
Тим паче раніше ПЦУ затвердила перехід на новий календар, згідно з яким Різдво у Православній церкві України відзначатимуть 25 грудня.
Метою законопроєкту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня,
– мовиться в проєкті закону.
Які ще 2 свята пропонується перенести
Через зміну дати святкування Різдва перенесення потребує і День Української Державності. Відповідно, його пропонують перенести з 28 липня на 15 липня.
Також в Україні зміниться дата святкування Дня захисників та захисниць України. Свято пропонують перенести з 14 жовтня на 1 жовтня, адже воно пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.
Варто зазначити, що церква окремо просила перенести святкування цих днів.
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Які свята перенесла ПЦУ
- 24 травня ПЦУ на Архієрейському соборі затвердила перехід на новоюліанський календар. Перехід відбудеться з 1 вересня 2023 року.
- Різдво тепер святкуватимуть 25 грудня, День святого Миколая – 6 грудня, а Водохреще – 6 січня.
- Але Пасхалія залишається чинною. Святкування Великодня та прив'язаних до нього подій відбуватиметься за старим стилем.
- У церкві зазначають, що перехід на новоюліанський календар і час святкування відбувається добровільно. Віряни самі вирішуватимуть, коли їм святкувати певні дні. Тобто ніхто не забороняє користуватися старим стилем.