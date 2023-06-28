Зеленский предлагает Раде официально изменить даты Рождества и еще 2 праздников
Источник:Верховная Рада
Зеленский предлагает Раде официально изменить даты трех праздников. Он уже подал в парламент соответствующий законопроект,
28 июня 2023 года Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает изменить даты 3 праздников. Президент определил его как неотложный.
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Президент предлагает перенести Рождество
Зеленский предлагает праздновать Рождество не 7 января, а 25 декабря. В пояснительной записке говорится, что большинство православных христиан мира празднуют Рождество именно в этот день.
Тем более, ранее ПЦУ утвердила переход на новый календарь, согласно которому Рождество в Православной церкви Украины будут отмечать 25 декабря.
Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря,
– говорится в проекте закона.
Какие еще 2 праздника предлагается перенести
Из-за переменной даты празднования Рождества в переносе нуждается и День Украинской Государственности. Соответственно, его предлагают перенести с 28 июля на 15 июля.
Также в Украине изменится дата празднования Дня защитников и защитниц Украины. Праздник предлагают перенести с 14 октября на 1 октября, ведь он связан с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы.
Следует отметить, что церковь отдельно просила перенести празднование этих дней.
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Какие праздники перенесла ПЦУ
- 24 мая ПЦУ на Архиерейском соборе утвердила переход на новоюлианский календарь. Переход произойдет с 1 сентября 2023 года.
- Рождество теперь будут праздновать 25 декабря, День святого Николая – 6 декабря, а Крещение – 6 января.
- Но Пасхалия остается в силе. Празднование Пасхи и привязанных с ней событий будет проходить по старому стилю.
- В церкви отмечают, что переход на новый юлианский календарь и время празднования происходит добровольно. Верующие сами будут решать, когда им праздновать определенные дни. То есть, никто не запрещает пользоваться старым стилем.