Китай треба "задушити в обіймах": є 2 причини для зустрічі Зеленського з Сі Цзіньпіном

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Такі переговори могли б принести користь Україні.

Таку думку 24 Каналу висловив політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, частина українського суспільства відреагувала доволі негативно на те, що Зеленський прагне зустрічі з лідером Китаю.

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Водночас президент України наголосив, що Україна та Китай зацікавлені у збереженні відносин.

"Зараз потрібно думати прагматично. Нам треба "задушити в обіймах" Китай. Якщо нам вдасться просувати свій інтерес шляхом прямих контактів з Китаєм, то це треба робити", – наголосив політичний експерт.

Чому Україні важливо налагодити зв'язки з Китаєм

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" переконаний, що Україні потрібно налагодити зв'язки з Китаєм.

"Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія багато говорив про співпрацю з Китаєм. Тоді він отримав купу справедливої критики, адже він неправильно розставляв акценти", – зазначив Клочок.

За словами політичного експерта, зараз для Києва дуже важливі зв'язки з Китаєм з 2 причин.

Україна може отримати допомогу, яка можлива у такій ситуації. Важливо не допустити співпраці Росії та Китаю. Така співпраця вже зараз є, але Києву потрібно не допустити хоча б її збільшення.

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Як Київ може зацікавити Пекін

За словами Клочка, українській владі є чим зацікавити китайську владу.

Україна може бути цікава для Китаю як транзитна держава до Європейського Союзу. Потрібно показати, що таку функцію може виконувати не лише Білорусь,

– наголосив політичний експерт.

Він додав, що наразі саме Мінськ залишається для Китаю своєрідним "вікном" до ЄС. Києву потрібно змінити уявлення Пекіна стосовно цього питання.

Китай дбає про власні інтереси

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" наголосив, що не треба вважати ймовірну зустріч президента України з лідером Китаю Сі Цзіньпіном "зрадою." За словами Клочка, зараз позиція Китаю не є антиукраїнською.

"У трикутнику Китай – Білорусь – Росія йдеться не про інтереси Москви, а насамперед про інтереси Пекіна", – наголосив політичний експерт.

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