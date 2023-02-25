Китай нужно "задушить в объятиях": есть 2 причины для встречи Зеленского с Си Цзиньпином

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. Такие переговоры могли бы принести пользу Украине.

Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, часть украинского общества отреагировала довольно негативно на то, что Зеленский стремится к встрече с лидером Китая.

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В то же время президент Украины подчеркнул, что Украина и Китай заинтересованы в сохранении отношений.

"Сейчас нужно думать прагматично. Нам нужно "задушить в объятиях" Китай. Если нам удастся продвигать свой интерес путем прямых контактов с Китаем, то это нужно делать", – подчеркнул политический эксперт.

Почему Украине важно наладить связи с Китаем

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" убежден, что Украине нужно наладить связи с Китаем.

"Еще до полномасштабного вторжения России в Украину глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия много говорил о сотрудничестве с Китаем. Тогда он получил кучу справедливой критики, ведь он неправильно расставлял акценты", – отметил Клочок.

По словам политического эксперта, сейчас для Киева очень важны связи с Китаем по 2 причинам.

Украина может получить помощь, возможную в такой ситуации. Важно не допустить сотрудничества России и Китая. Такое сотрудничество уже сейчас есть, но Киеву нужно не допустить хотя бы его увеличение.

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Как Киев может заинтересовать Пекин

По словам Клочка, украинским властям есть чем заинтересовать китайские власти.

Украина может быть интересна Китаю как транзитное государство в Европейский Союз. Следует показать, что такую функцию может выполнять не только Беларусь,

– подчеркнул политический эксперт.

Он добавил, что сейчас именно Минск остается для Китая своеобразным "окном" в ЕС. Киеву нужно изменить представление Пекина по этому вопросу.

Китай заботится о своих интересах

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" подчеркнул, что не следует считать вероятную встречу президента Украины с лидером Китая Си Цзиньпином "изменой". По словам Клочка, сейчас позиция Китая не является антиукраинской.

"В треугольнике Китай – Беларусь – Россия идет речь не об интересах Москвы, а прежде всего об интересах Пекина", – подчеркнул политический эксперт.

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