Вони всюди, – Зеленський пожартував про російський переклад на зустрічі з Блінкеном

Зеленський провів спільну пресконференцію з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном. Президент у жартівливому тоні відреагував на російський переклад для однієї з журналісток.
Джерело:24 канал
Все почалося з того, що журналістка BBC запитала главу держави про відведення російських військ від кордону України. Вона, зокрема, попросила оцінити його рівень загрози.
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Зеленський почав відповідати й згодом перепитав журналістку, чи їй його добре чути. Спочатку українською, потім – також й англійською.
Вона відповіла, що все гаразд. Мовляв, є російський переклад. "Російський переклад? Вони тут, вони всюди", – пожартував Зеленський.
Водночас не дарма в Україні кажуть, що у кожному жарті є частка правди. Адже кремлівські агенти справді активно діють за межами Росії.
Зеленський пожартував про російський переклад: дивіться відео з 17:06
Зеленський зустрівся з Блінкеном: основне
- Політики зустрілися 6 травня у Києві. Перед цим Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ України – Дмитром Кулебою.
- Із Зеленським він обговорив російську агресію біля кордону та на Донбасі, окупований Крим, "Північний потік-2" й реформи в Україні.
- Український президент наголосив, що зустріч з держсекретарем США була дуже змістовною. 2021 рік він назвав фундаментальним у відносинах країн.
- Крім цього, Зеленський передав Байдену запрошення відвідати Україну. Він запропонував йому взяти участь у заходах з нагоди 30-ліття Незалежності.