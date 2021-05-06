Зеленський провів спільну пресконференцію з американським держсекретарем Ентоні Блінкеном. Президент у жартівливому тоні відреагував на російський переклад для однієї з журналісток.

Все почалося з того, що журналістка BBC запитала главу держави про відведення російських військ від кордону України. Вона, зокрема, попросила оцінити його рівень загрози.

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Зеленський почав відповідати й згодом перепитав журналістку, чи їй його добре чути. Спочатку українською, потім – також й англійською.

Вона відповіла, що все гаразд. Мовляв, є російський переклад. "Російський переклад? Вони тут, вони всюди", – пожартував Зеленський.

Водночас не дарма в Україні кажуть, що у кожному жарті є частка правди. Адже кремлівські агенти справді активно діють за межами Росії.

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