Зеленский провел совместную пресс-конференцию с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Президент в шутливом тоне отреагировал на русский перевод для одной из журналисток.

Все началось с того, что журналистка BBC спросила главу государства об отводе российских войск от границы Украины. Она, в частности, попросила оценить его уровень угрозы.

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Зеленский начал отвечать и впоследствии переспросил журналистку, хорошо ли ей его слышно. Сначала на украинском, потом – также и на английском.

Она ответила, что все в порядке. Якобы есть русский перевод. "Русский перевод? Они здесь, они везде", – пошутил Зеленский.

В то же время не зря в Украине говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Ведь кремлевские агенты действительно активно действуют за пределами России.

Зеленский пошутил о русском переводе: смотрите видео с 17:06.

Зеленский встретился с Блинкеном: