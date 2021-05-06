Они везде, – Зеленский пошутил о русском переводе на встрече с Блинкеном
Зеленский провел совместную пресс-конференцию с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Президент в шутливом тоне отреагировал на русский перевод для одной из журналисток.
Источник:24 канал
Все началось с того, что журналистка BBC спросила главу государства об отводе российских войск от границы Украины. Она, в частности, попросила оценить его уровень угрозы.
Читайте также Угрозы остаются, – Блинкен заявил, что Россия лишь частично отвела войска от границы
Зеленский начал отвечать и впоследствии переспросил журналистку, хорошо ли ей его слышно. Сначала на украинском, потом – также и на английском.
Она ответила, что все в порядке. Якобы есть русский перевод. "Русский перевод? Они здесь, они везде", – пошутил Зеленский.
В то же время не зря в Украине говорят, что в каждой шутке есть доля правды. Ведь кремлевские агенты действительно активно действуют за пределами России.
Зеленский пошутил о русском переводе: смотрите видео с 17:06.
Зеленский встретился с Блинкеном:
- Политики встретились 6 мая в Киеве. Перед этим Блинкен пообщался с министром иностранных дел Украины – Дмитрием Кулебою.
- С Зеленским он обсудил российскую агрессию возле границы и на Донбассе, оккупированный Крым, "Северный поток-2" и реформы в Украине.
- Украинский президент подчеркнул, что встреча с госсекретарем США была очень содержательной. 2021 год он назвал фундаментальным в отношениях стран.
- Кроме этого, Зеленский передал Байдену приглашение посетить Украину. Он предложил ему принять участие в мероприятиях по случаю 30-летия Независимости.
Поделиться новостью