Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де повинен зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Президент США вже зустрів Володимира Зеленського, і разом вони попрямували всередину будівлі для подальшої розмови, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Це дуже тонка гра: політолог сказав, як Зеленський може переконати Трампа щодо Tomahawk

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа?

Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом, вони відразу зайшли до Білого дому, але перед цим журналісти запитали в американського президента, чи вірить він, що зможе змусити Путіна закінчити війну.

На це президент США відповів, що так, і додав, що, на його думку, російський диктатор хоче припинення війни. Трамп планує разом із Зеленським обговорити вчорашню телефонну розмову з президентом Росії.

Зустріч Трампа і Зеленського: дивіться відео

Зазначимо, що під час зустрічі Трамп вже вдруге похвалив зовнішній вигляд українського президента після суперечки в Овальному кабінеті у лютому, коли Володимира Зеленського розкритикували через відсутність костюма.

До слова, раніше повідомлялося. що переговори Трампа та Зеленського відбудуться в неформальній обстановці за обідом і будуть закриті для преси.