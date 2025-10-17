Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где должен встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Президент США уже встретил Владимира Зеленского, и вместе они направились внутрь здания для дальнейшего разговора, сообщает 24 Канал.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом, они сразу зашли в Белый дом, но перед этим журналисты спросили у американского президента, верит ли он, что сможет заставить Путина закончить войну.

На это президент США ответил, что да, и добавил, что, по его мнению, российский диктатор хочет прекращения войны. Трамп планирует вместе с Зеленским обсудить вчерашний телефонный разговор с президентом России.

