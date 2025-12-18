Зеленський прибув до Брюсселя
Президент Володимир Зеленський 18 грудня прибув до Брюсселя. Там він візьме участь у засіданні Європейської ради.
Що відомо про візит Зеленського до Брюсселя?
Очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку зустрічей.
Зазначається, що за кілька годин до саміту у Брюсселі європейські лідери опинилися у двох протилежних таборах щодо подальшого фінансування Києва.
Один табір з країнами Північної та Східної Європи на чолі з Німеччиною наполягає на наданні Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами Центробанку Росії.
Інший табір очолює Бельгія, яка зберігає у своєму депозитарії Euroclear більшу частину російських коштів, виступає категорично проти цієї пропозиції. Її підтримує Італія, яка просуває підтримку України коштом спільних боргових зобов'язань ЄС.
Які заяви зробив Зеленський напередодні?
Український президент заявив, що Путін не хоче закінчувати війну, але економіка Росії не здатна її продовжувати.
Він наголосив, що Україна не готова залишати Донбас і не піде на територіальні поступки.
Зеленський також зазначив, що Україна наразі працює над гарантіями безпеки зі США. Однією з ключових гарантій для Києва є 5 стаття НАТО, але наразі узгодженої версії плану ще немає.