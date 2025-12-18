Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про візит Зеленського до Брюсселя?

Очікується, що Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку зустрічей.

Зазначається, що за кілька годин до саміту у Брюсселі європейські лідери опинилися у двох протилежних таборах щодо подальшого фінансування Києва.

Один табір з країнами Північної та Східної Європи на чолі з Німеччиною наполягає на наданні Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами Центробанку Росії.

Інший табір очолює Бельгія, яка зберігає у своєму депозитарії Euroclear більшу частину російських коштів, виступає категорично проти цієї пропозиції. Її підтримує Італія, яка просуває підтримку України за рахунок спільних боргових зобов'язань ЄС.