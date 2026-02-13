Володимир Зеленський прибув до Мюнхена 13 лютого. Там у наближчі два дні відбуватиметься Мюнхенська конференція з безпеки.

Про це повідомив президент України.

Що відомо про візит Зеленського до Німеччини?

Президент Зеленський повідомив про прибуття до Мюнхена 13 лютого. Він очікує на нові кроки до спільної безпеки України і Європи в рамках Мюнхенської конференції 13 – 15 лютого.

Також президент України анонсував співпрацю з Німеччиною в оборонній сфері.

У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами,

– додав лідер України.

Володимир Зеленський переконаний у необхідності розширювати спільні виробництва з партнерами та збільшувати координацію, а також ефективність щодо побудови безпеки у Європі.

Також лідер України наголосив, що достойний мир, що буде свідчити про завершення війни, і створення гарантій безпеки для України та Європи – найвагоміше, що сторони можуть досягти разом.