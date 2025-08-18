Вранці 18 серпня президент України прибув до США. У Вашингтоні відбудеться зустріч з Трампом і розмова з європейськими лідерами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про візит Зеленського у США 18 серпня?

Близько 05:40 18 серпня президент України повідомив, що вже прибув у Вашингтон.

Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами,

– заявив Володимир Зеленський.

Український лідер подякував президенту США за запрошення. Наголосив, що вони з Трампом однаково хочуть швидко й надійно закінчити цю війну.

І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу – частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу,

– підкреслив глава держави.

Додав, чи коли Україні нібито дали "безпекові гарантії" у 1994 році, однак це не спрацювало, зауважив Зеленський.

Звісно, не варто було віддавати Крим тоді так само як після 2022 року українці не віддали Київ, Одесу, Харків. Українці борються за свою землю, за свою незалежність,

– констатував президент.

Також Зеленський повідомив, що зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Президент впевнений, що захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу.

Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. І я сподіваюсь, що наша спільна сила з Америкою, із нашими європейськими друзями примусить Росію до справжнього миру. Дякую!

– наголосив український лідер.

Зауважимо, що у Roll Call оприлюднили розклад президента США. Згідно з ним, зустріч Трампа та Зеленського розпочнеться о 20:15 за київським часом і триватиме годину. Опісля президент США зустріне європейських лідерів і відбудеться багатостороння зустріч.

Коли зустрінуться Зеленський і Трамп / Скриншот 24 Каналу

Що передувало зустрічі Зеленського з Трампом?