Зеленський призначив Кубракова своїм радником

Стало відоме про нове кадрове рішення Володимира Зеленського. Він призначив ексміністра з відновлення України Олександра Кубракова своїм радником.

Відповідний указ з'явився на сайті президента, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія ввела санкції проти українських урядовців: хто потрапив до списку

Що відомо про нову посаду Кубракова?

У документі йдеться, що Олександр Кубраков призначений радником президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами. Причому ця посада є позаштатною.