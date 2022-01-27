Зеленський звільнив Балана і призначив Лебедя командувачем Нацгвардії

Володимир Зеленський призначив Лебедя виконуючим обов'язки командувача Нацгвардії. Це трапилось після відставки генерала Миколи Балана.

Відповідний указ президента з'явився на сайті Офісу Президента. Це трапилось після трагічної стрілянини, яку відкрив нацгвардієць у Дніпрі.

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Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

Призначити генерал-лейтенанта Юрія Анатолійовича Лебедя виконуючим обов'язки командувача Національної гвардії України,

– мовиться в указі.

Згідно з даними сайту Нацгвардії, досі генерал-лейтенант Юрій Лебідь був заступником командувача Національної гвардії України.

Відомо, що Юрій Лебідь:

народився 2 травня 1967 року в Сумах;

у 2004 році отримав ступінь магістра в Національній академії оборони;

працював від командира взводу й до начальника Східного територіального управління Нацгвардії України;

має орден Богдана Хмельницького III ступеня.

На посаду заступника командувача Національної гвардії України Юрія Лебедя призначили 13 червня 2019 року Указом Президента України.

До речі, раніше очільник МВС України Денис Монастирський написав у фейсбуці, що вніс подання Президенту України про призначення виконуючим обов'язки Командувача Нацгвардії заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя. Окрім того, міністр запевнив:

усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі;

за наказом проведуть вивчення умов, в яких служать всі призовники строкової служби в Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

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