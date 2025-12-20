Зеленський перелічив 3 найважчі питання на переговорах
- Найважчих питань на переговорах для України три.
- Україна передала своє бачення США.
Президент чесно відповів журналістам, що зараз найважче на перемовинах. Таких моментів три.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Які питання під час мирних переговорів для України найважчі?
Лідер України назвав їх.
Найважчі питання були і залишаються – це територія України. Далі це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо гарантій безпеки, формату моніторингу тощо. Це якщо ми говоримо про 20-пунктний план,
– пояснив Зеленський.
Журналісти запитали його про думку Рубіо, мовляв, найважчі питання переговорів відклали, але там є точки перетину. За його словами, питання не в точках перетину.
"Україна передала своє бачення представникам Сполучених Штатів Америки. Вони будуть спілкуватись з Росією, і ми чекаємо на відповідь. Що стосується інших документів щодо відновлення, щодо гарантій безпеки – ми також наше бачення передали, Сполучені Штати Америки сказали, на що вони готові. Зараз буде спілкування у нашої групи з американською стороною у Флориді (тобто у Маямі – 24 Канал), – розповів глава держави.
Що буде на переговорах далі?
США запропонували тристоронній формат, який, щоправда, не включає ЄС. Ідеться про зустріч США – Україна – Росія.
Зеленський не впевнений, що там може бути щось нове, бо, наприклад, у Туреччині так уже зустрічалися. Але якщо будуть результати, як-от розблокування обмінів або домовленість про тристоронню зустріч лідерів, – Україна підтримує таку зустріч.
Вихідними росіяни зустрінуться з американцями. Рустем Умєров доповість Зеленському про цю зустріч і про те, як зі США спілкувалися українці.