Зеленский перечислил 3 самых тяжелых вопроса на переговорах
- Самых тяжелых вопросов на переговорах для Украины три.
- Украина передала свое видение США.
Президент честно ответил журналистам, что сейчас самое тяжелое на переговорах. Таких моментов три.
Детали передает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году
Какие вопросы во время мирных переговоров для Украины самые тяжелые?
Лидер Украины назвал их.
Самые тяжелые вопросы были и остаются – это территория Украины. Далее это Запорожская атомная станция, наша ЗАЭС. Третий вопрос – деньги на восстановление. И есть несколько еще технических вопросов по гарантиям безопасности, формата мониторинга и тому подобное. Это если мы говорим о 20-пунктном плане,
– объяснил Зеленский.
Журналисты спросили его о мнении Рубио, мол, самые тяжелые вопросы переговоров отложили, но там есть точки пересечения. По его словам, вопрос не в точках пересечения.
"Украина передала свое видение представителям Соединенных Штатов Америки. Они будут общаться с Россией, и мы ждем ответа. Что касается других документов по восстановлению, по гарантиям безопасности – мы также наше видение передали, Соединенные Штаты Америки сказали, на что они готовы. Сейчас будет общение у нашей группы с американской стороной во Флориде (то есть в Майами – 24 Канал), – рассказал глава государства.
Что будет на переговорах дальше?
США предложили трехсторонний формат, который, правда, не включает ЕС. Речь идет о встрече США – Украина – Россия.
Зеленский не уверен, что там может быть что-то новое, потому что, например, в Турции так уже встречались. Но если будут результаты, например разблокирование обменов или договоренность о трехсторонней встрече лидеров, – Украина поддерживает такую встречу.
На выходных россияне встретятся с американцами. Рустем Умеров доложит Зеленскому об этой встрече и о том, как с США общались украинцы.