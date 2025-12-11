Я не хочу зруйнувати Кабмін, – Зеленський про можливість призначити головою ОП когось із уряду

Володимир Зеленський під час розмови з журналістами сказав, яка ситуація з призначенням очільника Офісу президента. Він, як і раніше, заявив, що це питання не в пріоритеті.

Коли в Україні буде новий глава Офісу президента?

Поки що на цю тему провели кілька консультацій.

Є деякі організаційні деталі, хто і з якої інституції може бути призначений і як там тоді буде конструкція працювати. Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабінеті Міністрів, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні – міністра енергетики і міністра юстиції. Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом Міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше,

– сказав гарант.

Він пояснив, що міг би взяти на посаду голови ОП когось із чинних урядовців, які є фахівцями і могли би підійти. Проте може бути так, що на їхні місця також тижнями шукатимуть кандидатури, як зараз у Міністерство енергетики та Міністерство юстиції.

Я не хочу зруйнувати Кабінет Міністрів,

– наголосив Зеленський.

Президент сказав, що зараз зосереджений на розробці мирної угоди та роботі з американцями. У пріоритеті – закінчення війни і міжнародна робота зі США та Коаліцією охочих. Призначення очільника Офісу президента другорядне.

Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки,

– завершив глава держави.

Хто може очолити ОП після Єрмака?