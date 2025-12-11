Я не хочу зруйнувати Кабмін, – Зеленський про можливість призначити головою ОП когось із уряду
- Володимир Зеленський заявив, що призначення очільника Офісу президента не є пріоритетом зараз.
- Президент не хоче руйнувати Кабінет Міністрів, тому не поспішає призначати когось із уряду на посаду голови ОП.
Володимир Зеленський під час розмови з журналістами сказав, яка ситуація з призначенням очільника Офісу президента. Він, як і раніше, заявив, що це питання не в пріоритеті.
Володимир Зеленський
Коли в Україні буде новий глава Офісу президента?
Поки що на цю тему провели кілька консультацій.
Є деякі організаційні деталі, хто і з якої інституції може бути призначений і як там тоді буде конструкція працювати. Якщо говорити про кандидатів, які зараз у Кабінеті Міністрів, то поки що взагалі є запитання, як призначити міністрів, посади яких вакантні – міністра енергетики і міністра юстиції. Вважаю, що нашим депутатам разом із Кабінетом Міністрів треба запропонувати, як заповнити ці вакансії швидше,
– сказав гарант.
Він пояснив, що міг би взяти на посаду голови ОП когось із чинних урядовців, які є фахівцями і могли би підійти. Проте може бути так, що на їхні місця також тижнями шукатимуть кандидатури, як зараз у Міністерство енергетики та Міністерство юстиції.
Я не хочу зруйнувати Кабінет Міністрів,
– наголосив Зеленський.
Президент сказав, що зараз зосереджений на розробці мирної угоди та роботі з американцями. У пріоритеті – закінчення війни і міжнародна робота зі США та Коаліцією охочих. Призначення очільника Офісу президента другорядне.
Я розумію, що у частини суспільства є питання щодо голови Офісу. Але я здивований, що саме це питання стало одним із таких найбільш актуальних питань. Тому що вважаю, що найважливішими є всі питання щодо закінчення війни та гарантування безпеки,
– завершив глава держави.
Хто може очолити ОП після Єрмака?
У ЗМІ циркулювали декілька прізвищ. Це Михайло Федоров, Павло Паліса, Денис Шмигаль, Сергій Кислиця, Кирило Буданов. Звучало навіть прізвище Юлії Свириденко. Найімовірнішим кандидатом називали Федорова.
Сам Зеленський в одному зі звернень прокоментував усі ці прізвища, пояснивши: підійшов би кожен, але є питання, ким їх тоді замінити на поточних місцях.
"Є варіанти – міністр Шмигаль або Федоров. Але тут є виклик, бо Рада повинна спершу їх знімати перед тим, як призначати. Не хочеться, щоб це було як у грі "Дженга", коли витягнеш одну деталь і все розсипається", – сказав Зеленський 8 грудня.