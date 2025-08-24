Марк Карні не виключає, що Канада відправить миротворців в Україну
- Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, заявив про можливість розміщення канадських військ в Україні.
- Канада анонсувала виділення Україні 1 мільярда доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки.
- Володимир Зеленський відзначив важливість участі Канади в реалізації гарантій безпеки для України.
Обговорення розміщення миротворчих сил в Україні триває. Прем'єр Канади припустив, що його країна може долучитися.
Про це Марк Карні заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.
Що Карні каже про канадські війська в Україні?
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що робота над умовами гарантій безпеки на землі, в небі та на морі тривають.
Я би не виключав присутність канадських військ в Україні,
– сказав він.
Додамо, що Марк Карні 24 серпня анонсував виділення Україні 1 мільярда доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. За його словами, зброя буде в Україні вже у вересні цього року.
Що Зеленський сказав про роль Канади?
Володимир Зеленський зауважив, що Канада є активною учасницею коаліції рішучих. Україна розраховує, що та братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки.
Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо,
– зазначив президент.
Як проходить святкування Дня Незалежності?
На святкування Дня Незалежності в Україну прибув спецпредставник Кіт Келлог. Окрім нього, на заході були присутні прем'єр-міністр Канади Марк Карні та міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Канади. Президент Зеленський подякував усім присутнім за підтримку.
Це перший візит прем'єра Канади Карні до України від вступу на посаду у березні 2025 року.
Під час урочистостей Володимир Зеленський надав звання Героя України 8 захисникам.
Своєю чергою Кіт Келлог отримав орден "За заслуги" I ступеня. Духовному раднику Дональда Трампа Марку Бернсу вручили нагороду "За заслуги" ІІІ ступеня.