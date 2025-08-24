Обговорення розміщення миротворчих сил в Україні триває. Прем'єр Канади припустив, що його країна може долучитися.

Про це Марк Карні заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що Карні каже про канадські війська в Україні?

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що робота над умовами гарантій безпеки на землі, в небі та на морі тривають.

Я би не виключав присутність канадських військ в Україні,

– сказав він.

Додамо, що Марк Карні 24 серпня анонсував виділення Україні 1 мільярда доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. За його словами, зброя буде в Україні вже у вересні цього року.

Що Зеленський сказав про роль Канади?

Володимир Зеленський зауважив, що Канада є активною учасницею коаліції рішучих. Україна розраховує, що та братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки.

Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо,

– зазначив президент.

