24 серпня, 15:39
Марк Карні не виключає, що Канада відправить миротворців в Україну

Дмитро Усик
Основні тези
  • Марк Карні, прем'єр-міністр Канади, заявив про можливість розміщення канадських військ в Україні.
  • Канада анонсувала виділення Україні 1 мільярда доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки.
  • Володимир Зеленський відзначив важливість участі Канади в реалізації гарантій безпеки для України.

Обговорення розміщення миротворчих сил в Україні триває. Прем'єр Канади припустив, що його країна може долучитися.

Про це Марк Карні заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, передає 24 Канал.

Що Карні каже про канадські війська в Україні?

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що робота над умовами гарантій безпеки на землі, в небі та на морі тривають.

Я би не виключав присутність канадських військ в Україні, 
– сказав він.

Додамо, що Марк Карні 24 серпня анонсував виділення Україні 1 мільярда доларів на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. За його словами, зброя буде в Україні вже у вересні цього року.

Що Зеленський сказав про роль Канади?

Володимир Зеленський зауважив, що Канада є активною учасницею коаліції рішучих. Україна розраховує, що та братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки. 

Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні, для нас це важливо, 
– зазначив президент.

Як проходить святкування Дня Незалежності?

  • На святкування Дня Незалежності в Україну прибув спецпредставник Кіт Келлог. Окрім нього, на заході були присутні прем'єр-міністр Канади Марк Карні та міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Канади. Президент Зеленський подякував усім присутнім за підтримку.

  • Це перший візит прем'єра Канади Карні до України від вступу на посаду у березні 2025 року.

  • Під час урочистостей Володимир Зеленський надав звання Героя України 8 захисникам.

  • Своєю чергою Кіт Келлог отримав орден "За заслуги" I ступеня. Духовному раднику Дональда Трампа Марку Бернсу вручили нагороду "За заслуги" ІІІ ступеня.