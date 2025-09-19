Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський висловився про ситуацію довкола Куп'янська. Також він заявив про експорт зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

Дивіться також Куп'янський трубопровід затопили, окупанти шукають нові шляхи наступу, – ОК "Північ"

Що сказав Зеленський про ситуацію в Куп'янську?

Він більше зосередився на тому, що відбувається під Покровськом, але коротко сказав і про Харківщину.

І Куп'янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія,

– висловився президент.

Щодо Донеччини, то там Сили оборони продовжують контрнаступальні дії.

"Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", – сказав Зеленський.

Дивіться звернення Зеленського за 19 вересня

Україна експортуватиме зброю

Важливо, що на Ставці обговорили ситуацію з озброєнням. За словами Зеленського, деякі види зброї в Україні у профіциті – це морські дрони і протитанкова зброя. А тому частину продаватимуть на експорт. Він буде керованим, тобто спершу забезпечать фронт, потім арсенали і вже тоді буде експорт.

Це покриє дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї і дозволить виробити більше дронів.

"Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність", – уточнив президент.

