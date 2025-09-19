Зеленський прокоментував російські штурми Куп'янська
- Зеленський заявив, що Україна захищає позиції у районі Куп'янська.
- А на Донеччині тривають контрнаступальні дії із суттєвими втратами для росіян.
Під час вечірнього звернення Володимир Зеленський висловився про ситуацію довкола Куп'янська. Також він заявив про експорт зброї.
Що сказав Зеленський про ситуацію в Куп'янську?
Він більше зосередився на тому, що відбувається під Покровськом, але коротко сказав і про Харківщину.
І Куп'янськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія,
– висловився президент.
Щодо Донеччини, то там Сили оборони продовжують контрнаступальні дії.
"Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути. Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених", – сказав Зеленський.
Україна експортуватиме зброю
Важливо, що на Ставці обговорили ситуацію з озброєнням. За словами Зеленського, деякі види зброї в Україні у профіциті – це морські дрони і протитанкова зброя. А тому частину продаватимуть на експорт. Він буде керованим, тобто спершу забезпечать фронт, потім арсенали і вже тоді буде експорт.
Це покриє дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї і дозволить виробити більше дронів.
"Україна не буде займатися "збройною благодійністю" й допомагати тим, кому байдуже на Україну. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас реально, нашу незалежність", – уточнив президент.
19 вересня показали одразу два нові типи зброї
Мова про "маленьку" версію ракети "Фламінго" та підводний дрон TOLOKA – TLK 1000.
БпЛА сягає 12 метрів завдовжки та є найбільшим серед усіх трьох "Толок".