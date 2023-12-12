Їх зупиняє одне: політтехнолог пояснив, як діятимуть США до підписання пакету допомоги

Володимир Зеленський прибув до США, де проведе низку зустрічей. Він уже поспілкувався з главою Пентагону, також планується його виступ перед сенаторами, зустріч зі спікером Палати представників і президентом Джозефом Байденом.

У США тривають дискусії щодо посилення міграційної політики й це впливає на ситуацію з виділенням коштів Україні. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що обидві партії розуміють, що за пакет допомоги нашій державі треба проголосувати.

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Чого вимагають республіканці

У США є проблема з нелегалами. Вони сотнями тисяч прибувають до країни. Своєю чергою демократи ведуть щодо цього лояльну політику, допомагають мігрантам, видають допомогу, а згодом громадянство.

Республіканцям це не подобається, бо відбувається постійний прихід електорату для демократів. Тому вони хочуть це припинити. Демократи теж розуміють, що якщо пропускати на 50% менше нелегалів, то у майбутньому це позначиться на балансі голосів. Відтак і республіканці, і демократи знають, що пакет для України треба голосувати, але їх зупиняє це питання.

Якщо до 15 грудня, тобто до канікул, не відбудеться голосування за пакет допомоги, то це можуть зробити вже у новому році. Увесь цей проміжок часу потреби України закриватимуть екстреними пакетами,

– сказав Борис Тизенгаузен.

У цей час завдання росіян – розганяти паніку, показати світу, що допомогу можуть зупинити й начебто її не хочуть надати навіть у США.

Чому потрібен візит Зеленського

За словами політтехнолога, Зеленський прилетів до США, щоб налагодити комунікацію, яка похитнулася влітку після саміту НАТО. Тоді європейські та американські політики висували Україні певні претензії.

Навіть якщо ти виступаєш з позиції людини, на яку дивиться весь світ, є президентом країни, яка героїчно воює проти значно більшого суперника, ти все одно маєш враховувати певні аспекти міжнародної дипломатії,

– додав Тизенгаузен.

Тому треба налагоджувати комунікацію, адже вона також впливає на постачання зброї. Наприклад, нам можуть передати зброю для оборони, але також є потреби для наступу. Мовиться про літаки, ракети ATACMS – тут потрібен зовсім інший підхід.

Також треба розуміти, що кількість дипломатичних контактів та їх якість має ставати більшою, бо перші місяці війни чи навіть перший рік Україна перебувала на перший шпальтах ЗМІ, але з часом увага зменшується. Особливо якщо не відбувається ніяких грандіозних подій. На думку Тизенгаузена, тут потрібен дипломатичний підхід і більше кулуарних розмов.

Росія теж "розправляє крила", а Путін радіє, що його починають приймати в інших країнах, тому час грає не на нашу користь.

Треба розуміти, що коли ти просиш про щось іншу державу, то треба враховувати її внутрішню специфіку. А напередодні виборчого року у США, будь-яку тему використовуватимуть опоненти,

– зауважив політтехнолог.

Візит Зеленського до США: що відомо