Их останавливает одно: политтехнолог объяснил, как будут действовать США до подписания пакета помощи

Владимир Зеленский прибыл в США, где проведет ряд встреч. Он уже пообщался с главой Пентагона, также планируется его выступление перед сенаторами, встреча со спикером Палаты представителей и президентом Джозефом Байденом.

В США продолжаются дискуссии по усилению миграционной политики и это влияет на ситуацию с выделением средств Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что обе партии понимают, что за пакет помощи нашему государству нужно проголосовать.

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Чего требуют республиканцы

У США есть проблема с нелегалами. Они сотнями тысяч прибывают в страну. В свою очередь демократы ведут по этому поводу лояльную политику, помогают мигрантам, выдают помощь, а впоследствии гражданство.

Республиканцам это не нравится, потому что происходит постоянный приход электората для демократов. Они хотят это прекратить. Демократы тоже понимают, что если пропускать на 50% меньше нелегалов, то в будущем это отразится на балансе голосов. Следовательно, и республиканцы, и демократы знают, что пакет для Украины нужно голосовать, но их останавливает этот вопрос.

Если до 15 декабря, то есть до каникул, не состоится голосование за пакет помощи, это могут сделать уже в новом году. Весь этот промежуток времени потребности Украины будут закрывать экстренными пакетами,

– сказал Борис Тизенгаузен.

В настоящее время задача россиян – разгонять панику, показать миру, что помощь могут остановить и вроде бы ее не хотят оказать даже в США.

Почему нужен визит Зеленского

По словам политтехнолога, Зеленский прилетел в США, чтобы наладить коммуникацию, которая пошатнулась летом после саммита НАТО. Тогда европейские и американские политики выдвигали Украине определенные претензии.

Даже если ты выступаешь с позиции человека, на которого смотрит весь мир, являешься президентом страны, героически воюющей против значительно большего соперника, ты все равно должен учитывать определенные аспекты международной дипломатии,

– добавил Тизенгаузен.

Поэтому нужно налаживать коммуникацию, ведь она также влияет на поставку оружия. К примеру, нам могут передать оружие для обороны, но также есть потребности для наступления. Речь идет о самолетах, ракетах ATACMS – здесь нужен совсем другой подход.

Также надо понимать, что количество дипломатических контактов и их качество должно становиться больше, потому что первые месяцы войны или даже первый год Украина находилась на первой полосе СМИ, но со временем внимание уменьшается. Особенно если не происходит никаких грандиозных событий. По мнению Тизенгаузена, здесь требуется дипломатический подход и больше кулуарных разговоров.

Россия тоже "расправляет крылья", а Путин радуется, что его начинают принимать в других странах, поэтому время играет не в нашу пользу.

Надо понимать, что если ты просишь о чем-то другое государство, то нужно учитывать его внутреннюю специфику. А накануне избирательного года в США любую тему будут использовать оппоненты,

– заметил политтехнолог.

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