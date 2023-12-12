Так он прокомментировал возникшие вопросы задержки помощи Украины американском Конгрессе. Об этом украинский лидер заявил во время речи в национальном университете обороны США.
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От нерешенных вопросов на Капитолии выиграют только Путин и его команда
Зеленский подчеркнул: если кого-то и могут вдохновлять нерешенные вопросы на Капитолийском холме, то это только Путина и его больную свиту.
Они видят, что их мечты становятся реальностью, видя задержки и скандалы. Они видят, как рушится свобода, когда уменьшается поддержка борцов за эту свободу. Такие, как Путин, не должны даже надеяться преодолеть свободу,
– заметил президент.
Он добавил, что Россия стремится к значительно большему, чем земля, ресурсы или население Украины. Украина, по его словам, нужна России только как плацдарм.
Поэтому, подчеркнул Зеленский, Украина должна иметь такую уверенность, которую имел президент Рейган в 1989 году, когда он произнес "Сносите эту стену", и Берлинская стена была снесена.
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Задержки с военной помощью в Украине: главное
- В Конгрессе так и не удалось прийти к соглашению о военной помощи Украине на 2024 год. Произошло это из-за противоречий демократов и республиканцев.
- В ноябре президент США Джо Байден предложил принять общий пакет помощи для Израиля, Украины и Тайваня почти на 105 миллионов долларов. 61 миллион долларов из них должен был уйти Украине.
- Правда, вновь избранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон решил разделить помощь Украине и Израилю. В частности, 2 ноября Палата представителей приняла законопроект о 14,3 миллиарда помощи Израилю. В нем финансирование Украины отсутствовало.
- В то же время Белый дом уже направил срочную просьбу конгрессменам выделить деньги на военную и финансовую помощь Украине. В администрации Байдена предупредили, что выделенные средства для помощи Киеву истекут до конца года.
- Во время обращения в Конгресс Байден объяснил важность поддержки Украины. По его словам, победа Путина в Украине только разожжет его амбиции, и он будет атаковать страны-члены НАТО.
- Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если Конгресс не примет финансирование поставок Украине, США не смогут ему передавать оружие.
- Однако Сенат заблокировал рассмотрение законопроекта о помощи Украине и Израилю. Известно, что республиканцы и демократы не смогли найти компромисс по вопросу безопасности южной границы США с Мексикой, которое также является частью пакета законопроектов.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что блокирование Сенатом вынесения законопроекта на рассмотрение не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время.