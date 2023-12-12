Так он прокомментировал возникшие вопросы задержки помощи Украины американском Конгрессе. Об этом украинский лидер заявил во время речи в национальном университете обороны США.

Рекомендуем ознакомиться Момент X для дипломатии: почему эта неделя может стать определяющей для Украины в 2024 году

От нерешенных вопросов на Капитолии выиграют только Путин и его команда

Зеленский подчеркнул: если кого-то и могут вдохновлять нерешенные вопросы на Капитолийском холме, то это только Путина и его больную свиту.

Они видят, что их мечты становятся реальностью, видя задержки и скандалы. Они видят, как рушится свобода, когда уменьшается поддержка борцов за эту свободу. Такие, как Путин, не должны даже надеяться преодолеть свободу,

– заметил президент.

Он добавил, что Россия стремится к значительно большему, чем земля, ресурсы или население Украины. Украина, по его словам, нужна России только как плацдарм.

Поэтому, подчеркнул Зеленский, Украина должна иметь такую уверенность, которую имел президент Рейган в 1989 году, когда он произнес "Сносите эту стену", и Берлинская стена была снесена.

К теме Эту битву я не проиграл, – Зеленский прокомментировал паузу в помощи от США

Задержки с военной помощью в Украине: главное