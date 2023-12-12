Так він прокоментував питання затримки допомоги України, які виникли в американському Конгресі. Про це український лідер заявив під час промови у Національному університеті оборони США.
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Від невирішених питань на Капітолії виграють тільки Путін і його команда
Зеленський наголосив: якщо когось і можуть надихати невирішені питання на Капітолійському пагорбі, то це лише Путіна та його хвору свиту.
Вони бачать, що їхні мрії стають реальністю, коли бачать затримки та скандали. Вони бачать, як руйнується свобода, коли зменшується підтримка борців за цю свободу. Такі, як Путін, не мають навіть і сподіватися подолати свободу,
– зауважив президент.
Він додав, що Росія прагне значно більшого, ніж земля, ресурси чи населення України. Україна, за його словами, потрібна Росії лише як плацдарм.
Тому, наголосив Зеленський, Україна має мати таку упевненість, які мав президент Рейган у 1989 році, коли він виголосив "Зносьте цю стіну", і Берлінську стіну було знесено.
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Затримки з військовою допомогою Україні: головне
- У Конгресі так і не вдалося дійти згоди щодо військової допомоги Україні на 2024 рік. Сталося це через суперечності демократів і республіканців.
- У листопаді президент США Джо Байден запропонував ухвалити спільний пакет допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню на майже 105 мільйонів доларів. 61 мільйон доларів із них мав піти Україні.
- Щоправда, новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон вирішив розділити допомогу Україні та Ізраїлю. Зокрема, 2 листопада Палата представників ухвалила законопроєкт про 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. У ньому фінансування України було відсутнім.
- Водночас Білий дім вже направив термінове прохання до конгресменів виділити гроші на військову й фінансову допомогу Україні. В адміністрації Байдена попередили, що виділені кошти для допомоги Києву закінчаться до кінця року.
- Під час звернення до Конгресу Байден пояснив важливість підтримки України. За його словами, перемога Путіна в Україні тільки розпалить його амбіції, і він атакуватиме країни-члени НАТО.
- Крім того, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що, якщо Конгрес не ухвалить фінансування постачань Україні, США не зможуть їй передавати зброю.
- Однак Сенат заблокував розгляд законопроєкту про допомогу Україні та Ізраїлю. Відомо, що республіканці та демократи не змогли знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.
- Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що блокування Сенатом винесення законопроєкту на розгляд не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту на голосування найближчим часом.