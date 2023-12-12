Питання виділення коштів для допомоги Україні треба розв'язати якнайшвидше. Про це 24 Каналу розповів політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін, додавши, що наразі ситуація щодо цього дуже складна.

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Чому Байден запросив Зеленського

За словами Юрія Рашкіна, сьогодні Байден використовує всі важелі тиску на Конгрес для того, щоб Україна отримала фінансування. Одним із таких важелів є візит президента Зеленського, який має політичний вплив. Ще не так давно він виступав у Конгресі та збирав овації усього залу. Люди дуже довго аплодували українському президенту.

Також це ще одна спроба Байдена допомогти Україні шляхом контролювання інформаційного порядку дня. Тепер у США говоритимуть, що президент зустрічається з лідером України. Це свідчить про те, що Україна продовжує бути важливою для США,

– додав політик.

З погляду військово-промислового комплексу країни, то для американців виділення допомоги означатиме збільшення роботи у цьому секторі. З іншого боку, вони бояться "попасти під роздачу" Дональда Трампа, бо багато заводів збудовані у так званих республіканських штатах.

Також візит – це можливість Зеленського продемонструвати свою повагу сенаторам США, відповісти на їхні питання.

Все робиться для того, щоб допомогти отримати 61 мільярд доларів від Конгресу. Президент Байден використовує всі важелі тиску, які тільки має, щоб зробити це реальністю,

– зауважив Рашкін.

Чи є інші варіанти отримання допомоги

Якщо не вдасться отримати фінансування від Конгресу, то, за словами політика, є другий варіант – взяти "заморожені" російські гроші. Це непросто, але можливо.

Ще один варіант – запросити Україну в НАТО та надати їй певні гарантії на період кандидатства. Президент США може зробити це без дозволу Конгресу чи Сенату. Відтак Байден має різні можливості для того, щоб кардинально змінити ситуацію.

Щодо зустрічі Зеленського зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном чи ще з кимось іншим, то це корисно. Але головні надії все-таки покладають на президента Байдена та на суспільний тиск,

– підкреслив політик зі США.

Сьогодні це роблять ЗМІ, представники української діаспори. На думку Рашкіна, варто продовжувати тиск на конгресменів і сенаторів, особливо якщо вони республіканці. Треба, щоб вони голосували за допомогу Україні та шукали компроміси.

Наразі республіканці наполягають на виділенні коштів для укріплення кордону з Мексикою і Байден готовий йти на поступки, але деякі політики все одно не задоволені.

"Республіканці знайшли проблему 20-річної давнини, яку хочуть розв'язати за 2 дні. Коли демократи пропонують їм вирішення, то вони відмовляються і висувають звинувачення. Тому треба продовжувати тиснути на них, бо допомога Україні сьогодні дуже важлива", – підсумував політик.

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