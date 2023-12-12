Вопрос выделение средств для помощи Украине нужно решить как можно быстрее. Об этом 24 Каналу рассказал политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин, добавив, что сейчас ситуация в этом отношении очень сложная.

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Почему Байден пригласил Зеленского

По словам Юрия Рашкина, сегодня Байден использует все рычаги давления на Конгресс для того, чтобы Украина получила финансирование. Одним из таких рычагов является визит президента Зеленского, который имеет политическое влияние. Еще недавно он выступал в Конгрессе и собирал овации всего зала. Люди очень долго аплодировали украинскому президенту.

Также это еще одна попытка Байдена помочь Украине путем контроля информационной повестки дня. Теперь в США будут говорить, что президент встречается с лидером Украины. Это свидетельствует о том, что Украина продолжает быть важной для США,

– добавил политик.

С точки зрения военно-промышленного комплекса страны, для американцев выделение помощи будет означать увеличение работы в этом секторе. С другой стороны, они боятся "попасть под раздачу" Дональда Трампа, потому что многие заводы построены в так называемых республиканских штатах.

Также визит – возможность Зеленского продемонстрировать свое уважение сенаторам США, ответить на их вопросы.

Все делается для того, чтобы помочь получить 61 млрд долларов от Конгресса. Президент Байден использует все рычаги давления, которые только имеет, чтобы сделать это реальностью,

– заметил Рашкин.

Есть ли другие варианты получения помощи

Если не удастся получить финансирование от Конгресса, то, по словам политика, есть второй вариант – взять "замороженные" российские деньги. Это непросто, но возможно.

Еще один вариант – пригласить Украину в НАТО и предоставить ей гарантии на период кандидатства. Президент США может сделать это без разрешения Конгресса или Сената. Следовательно, у Байдена есть разные возможности для того, чтобы кардинально изменить ситуацию.

Что касается встречи Зеленского со спикером Палаты представителей Майклом Джонсоном или еще с кем-то другим, то это полезно. Но главные надежды все-таки возлагают на президента Байдена и на общественное давление,

– подчеркнул политик из США.

Сегодня это делают СМИ, представители украинской диаспоры. По мнению Рашкина, следует продолжать давление на конгрессменов и сенаторов, особенно если они республиканцы. Надо, чтобы они голосовали за помощь и искали компромиссы.

Пока республиканцы настаивают на выделении средств для укрепления границы с Мексикой и Байден готов идти на уступки, но некоторые политики все равно не удовлетворены.

"Республиканцы нашли проблему 20-летней давности, которую хотят решить за 2 дня. Когда демократы предлагают им решение, то они отказываются и предъявляют обвинения. Поэтому нужно продолжать давить на них, вель помощь Украине сегодня очень важна", – подытожил политик.

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