Підсумки візиту Зеленського до США: чого досягнув президент України

Від візиту Зеленського до США очікували більше, ніж він міг насправді дати. Та насправді візит удався на 101%, є невеликі перемоги в дипломатичній битві.

Таку думку 24 каналу озвучив політолог Олег Саакян. Раніше повідомлялось про виступ Зеленського в Конгресі США.

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Завдання візиту

Саакян розповів, що візит Зеленського вдався на 101%, але до нього були несправедливо завищені очікування. Суспільство чекало того, чого цей візит дати не міг. Він мав вирішити кілька завдань:

Привернути увагу Заходу до війни в Україні, бо на Заході вже почали святкувати Різдво й забувати про українське питання.

Навести свої аргументи в середині США, Західних партнерів, і з цього боку була вдалою промова, в якій були використані американський досвід, звертання до християнства тощо.

За зачиненими дверима Зеленський пояснив українське бачення перемоги і справедливого миру.

Одразу після цього американське видання Washington Post написало, що Зеленському були запропоновані 3 сценарії завершення війни, які бачать США:

Україна відмовиться від усіх окупованих нині територій і війна завершиться.

Росія забере війська з усіх територій, включно з Донбасом, однак питання Криму залишиться відкритим.

Україна деокупує всі свої землі, включно з Кримом і лише після того буде готова до дипломатичних перемовин з Росією.

Президент України відкинув перші 2 варіанти, бо вони є неприйнятними для України для українського суспільства, й лише повне залишення Росією українських територій дозволить почати з Росією дипломатичне врегулювання. І це як на мене добре, бо було окреслено, що це не емоційне рішення, бо є позиція суспільства, влади, й ті варіанти можна навіть не пропонувати,

– зазначив політолог.

Саакян про підсумки візиту Зеленського до США: дивіться відео

Світ не готовий до тотальної поразки Росії

Він продовжив, що чекати наступального озброєння не варто було, бо навіть Байден чітко сказав, що є побоювання того, що після цього в НАТО станеться розкол. Світ не готовий до тотальної поразки Росії, але готовий допомагати Україні оборонятись і проводити наступальні операції. Унаслідок цього Путін має відмовитись від своїх загарбницьких амбіцій і справді стати готовим до дипломатичного врегулювання.

"Ми отримали одну батарею Patriot – це мало, але символічно й політично це дуже багато, бо після цього є хороші шанси отримати ще Patriot від інших партнерів. Після цього ми фактично отримаємо шлях до високоточної зброї, бо Patriot – це абсолютно інший рівень, важковаговик технологічної й воєнної міці, й ми отримали його. Це про повагу, довіру, впевненість у ефективності, тому що її не захоплять вороги й не отримають доступ до технологій", – зауважив Саакян.

Візит Зеленського до США: короткі підсумки