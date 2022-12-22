Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, коли президент найкрутішої країни року їде до президента найсильнішої країни у світі, то це і є подія року.

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Варто виділити мілітарі образ Володимира Зеленського. Це мало дійсно ефектний вигляд.

"Це вже така історична річ. Коли в цьому образі такого військового героя і надії демократії приїжджає президент. І це дає, скажімо, гарантію того, що інвестиції в українську демократію та в захист проти автократії проросли і дали результат", – зауважив Давидюк.

Він підкреслив, що це дійсно історичний візит для України. Зеленський продемонстрував вдячність міжнародним партнерам та друзям, які повірили та інвестували мільярди доларів та безліч чого іншого на захист України. Особливо цікаво виглядало, як весь Конгрес 23 рази підіймався під час виступу Зеленського.

Конгрес ставав на ноги 23 рази під час виступу Зеленського. Що тут казати, чи дасть конгрес нам 45 мільярдів, чи не дасть? Дасть. На кожні аплодисменти вони давали по 2 мільярди доларів,

– жартує Давидюк.

Історичний візит – Давидюк про приїзд Зеленського до США

Потрібно везти до України ще більше політиків

На думку Давидюка, якомога більше політиків потрібно запрошувати до України. Це – один з інструментів, який допоможе Києву дійти до перемоги. Так можна було б привезти не лише дружніх політиків, але й тих, які неоднозначно ставляться до війни в Україні.

Присутність в Україні може змінити політика зсередини. Звісно, всі політики – цинічні політичні істоти. Але кожен з них людина. Ми можемо перетягнути цю людську частку на свій бік, – підкреслив Давидюк.

Він зауважив, наскільки дружньо до Зеленського ставилася спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Це була неймовірна та надзвичайно тепла зустріч з її боку. Саме Пелосі свого часу також відвідувала Україну та бачила усі жахи та боротьбу народу проти окупантів.

Візит Зеленського до США