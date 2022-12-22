Про це 24 каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков. Раніше повідомлялось про нове озброєння для України від США.

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Перша частина пакета допомоги

Катков зазначив, що США цікаво анонсували свою допомогу, бо вони не сказали чітко, що там будуть системи, що перетворюють звичайні некеровані авіабомби на керовані, а повідомили, що там будуть високоточні авіаційні снаряди. І тут можна навіть помріяти про крилаті ракети повітряного базування. Загалом до першої частини нового пакету допомоги ввійшли Patriot, снаряди для HIMARS, Exalibur тощо.

Це передається за програмою президентського вилучення, тобто, з запасів Міноборони США. Тобто, воно буде надходити максимально швидко, час витрачається на те, щоб транспортувати до авіабази США, літак перелітає, вивантажується у Європі, й уже максимум за тиждень воно на фронті може бути,

– зауважив військовий експерт.

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Друга частина пакета допомоги

Він продовжив, що друга частина пакета допомоги на 850 мільйонів доларів – це вже те, що буде замовлятись у виробника чи країн, що мають необхідні запаси. Зокрема, це ті ж таки снаряди до "Градів". Звичайно, якщо це буде виробництво, то це буде довше, однак є країни Варшавського договору, країни Азії, у яких можна придбати подібні запаси.

"Тобто, США фінансують цю закупівлю за свій власний кошт, щоб потім передати Україні", – наголосив головний редактор Defence Express.

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