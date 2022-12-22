Мовиться зокрема про снаряди до старого радянського озброєння. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

Зауважте США виділяють Україні озброєння на 1,85 мільярда, зокрема системи ППО Patriot, – Блінкен

Що отримає Україна в межах нової військової допомоги

100 000 танкових снарядів калібру 125 міліметрів;

Арестович розповів, що танки займаються також контрбатарейною стрільбою, коли не справляється артилерія або ж у точках, де її немає. Україна не знала, де брати ці боєприпаси. Однак анонсована кількість є дуже великою, адже танки не б'ють як артилерія, тому цих снарядів вистачить надовго;

45 000 снарядів калібру 152 міліметрів;

20 000 снарядів калібру 122 міліметри;

50 000 реактивних снарядів до БМ-21 "Град". За словами радника очільника ОП, раніше США не надавали Україні відповідні боєприпаси;

Основою ракетно-артилерійського парку, не дивлячись на передану кількість західного озброєння, все одно залишається радянська техніка – 152 та 122 (міліметрів – 24 канал). Те, що до них пішли боєприпаси не може не радувати. Це дуже сильний козир,

– повідомив Арестович.

За його словами, якщо це джерело не вичерпається, то ситуація на полі бою почне дуже швидко змінюватися на нашу користь. Окрім того, США надали також 500 керованих артилерійських снарядів, 37 бронемашин Cougar та 120 автомобілів HMMWV;

Арестович прокоментував новий пакет допомоги від США: дивіться відео

Що ще увійде в новий пакет допомоги від США

У межах нової військової допомоги Сполучені Штати фінансуватимуть навчання українських воїнів та обслуговування зброї. Сума допомоги від Пентагону складе 1 мільярд доларів. Також наша держава отримає наступне озброєння:

1 батарею ЗРК Patriot (тобто 4 пускові установки та все необхідне обладнання до них);

10 мінометних систем калібру 122 міліметри та 10 000 мін до них;

10 мінометних систем калібру 82 міліметри;

10 мінометних систем калібру 60 міліметрів;

6 броньованих легковиків;

ракети HARM та JADM;

високоточні авіаційні боєприпаси;

понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї;

прилади нічного бачення та оптику;

протипіхотні міни Claymore;

засоби зв‘язку;

індивідуальну броню.

Окрім того, держсекретар США Ентоні Блінкен розповів про надання міністерством оборони додаткової безпекової допомоги Україні в розмірі 850 мільйонів доларів. Тобто загалом підтримка Вашингтона у грошовому еквіваленті становитиме понад 1,85 мільярда доларів.