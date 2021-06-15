Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування

Президент Володимир Зеленський 15 червня не схвалив законопроєкт про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Глава держави наклав на нього вето.

Верховна Рада 9 червня схвалила законопроєкт № 4651 із суперечливими правками. В Офісі Президента одразу казали, що Зеленський не підписуватиме документ.

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Президент України Володимир Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування,

– заявили в Офісі Президента.

Що передбачав законопроєкт

307 парламентарів проголосували за повернення кримінальної відповідальності та ув'язнення за брехню у деклараціях. Однак документ чиновники схвалили з 2 правками, які викликали обурення:

перша – унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів навіть, якщо декларант знає про це майно. Тобто зазначати майно, яким володіє член сім'ї, треба лише в тому випадку, якщо він сам надав таку інформацію декларанту.

друга – скасовує тюремне ув'язнення, якщо чиновник умисно не подасть декларацію.

У Центрі протидії корупції казали, що така редакція законопроєкту робить ситуацію ще гіршою, аніж вона була до того. Відомство закликало Зеленського не схвалювати цей документ.

Коротко про скасування відповідальності за брехню у деклараціях

У жовтні 2020 року Конституційний Суд визнав статтю, яка передбачала кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях, неконституційною.

Такі дії служителів Феміди викликали обурення в українського суспільства та міжнародної спільноти.

27 листопада зареєстрували законопроєкт Зеленського про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.