Занадто далеко від війни, – Зеленський про зустріч Трампа та Путіна на Алясці
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що майбутня зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці віддалена від реалій війни в Україні.
- Зеленський підкреслив, що мир неможливий без участі України, і запевнив, що країна боротиметься за мир за підтримки партнерів.
Володимир Зеленський відреагував на майбутню зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці. Президент України підкреслив, що ця подія віддалена від реалій війни.
Гарант держави вкотре підкреслив, що мир неможливий без участі України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Що сказав Зеленський про зустріч Путіна і Трампа?
Зеленський у відповідь на оголошення Трампа про підготовку зустрічі з Путіним на Алясці, зазначив, що це дуже далеко від реальної війни, яка триває на українській землі.
Президент підкреслив, що Путін припустився головної помилки, недооцінивши українців. Війна викрила зло Росії, і багато країн на стороні справжнього тривалого миру.
Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч-о-пліч, допомагають армії і державі,
– резюмував президент.
Глава держави запевнив, що Україна, з допомогою партнерів, буде боротися за мир, який не буде зруйнований через бажання Москви.
До слова, Зеленський підкреслив, що, попри інтенсивну дипломатичну діяльність, позиція Росії не змінилася.