Владимир Зеленский отреагировал на предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Президент Украины подчеркнул, что это событие отдалено от реалий войны.

Гарант государства в очередной раз подчеркнул, что мир невозможен без участия Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что сказал Зеленский о встрече Путина и Трампа?

Зеленский в ответ на объявление Трампа о подготовке встречи с Путиным на Аляске, отметил, что это очень далеко от реальной войны, которая продолжается на украинской земле.

Президент подчеркнул, что Путин допустил главную ошибку, недооценив украинцев. Война разоблачила зло России, и многие страны на стороне настоящего длительного мира.

Российские желания распоряжаться украинскими территориями так и останутся желаниями, пока украинцы стоят бок о бок, помогают армии и государству,

– резюмировал президент.

Глава государства заверил, что Украина, с помощью партнеров, будет бороться за мир, который не будет разрушен из-за желания Москвы.

К слову, Зеленский подчеркнул, что, несмотря на интенсивную дипломатическую деятельность, позиция России не изменилась.