Президент Володимир Зеленський висловився про ситуацію на фронті. Він заявив, що українські Сили оборони змогли зірвати три російські наступальні місії.

Однак найближчим часом окупанти планують ще дві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського Sky News.

Що сказав Зеленський про ситуацію на фронті?

За словами глави держави, він радий, що всі наступальні місії росіян провалилися, адже це дуже важливий сигнал. Президент пояснює, що говорив європейським партерам і американському лідеру Дональду Трампу, що російській армії не вдасться окупувати схід України чи Суми.

Інтерв'ю Зеленського для Sky News: відео Офісу президента

Три компанії росіяни програли. Програли, тому що велика кількість жертв серед особового складу і велика кількість втраченої техніки. Вони зараз дуже напружені. Моральний стан бійців дуже поганий,

– каже Зеленський.

Він зазначає, що в Україні знали, що загарбники не витримають, але не знали, коли це станеться. Саме тому українським воїнам зараз потрібно триматися. Їх необхідно підтримувати зброєю і фінансами, щоб вони й надалі могли протистояти російським військам.

