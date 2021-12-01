Зеленський виступає з трибуни Верховної Ради: про що говорить президент

Президент Володимир Зеленський 1 грудня виступив у Верховній Раді. З трибуни він заявив, що говоритиме про головне – "що зроблено вперше та що буде далі".

Вдалося стабілізувати економічну ситуацію

Глава держави зазначив, що попри пандемію COVID-19 все ж вдалося стабілізувати економічну ситуацію. За його словами, у 2021 році розмір економіки України досягне рекордного рівня.

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Вперше за період незалежності перевищить 190 мільярдів доларів. Це більше, ніж у докризових 2008 і 2013 роках. Ми знизимо держборг до рівня нижче 50% ВВП. При тому, що останніми роками в більшості країн він стірімко зростав і всередньому в світі перевищує майже 90%,

– сказав президент.

"Наші золотовалютні резерви зросли і сьогодні досягають 30 мільярдів доларів. Це є найвищим показником з 2013 року. Вперше в історії незаленої України ставка кредитів для малого та середнього бізнесів опустилася нижче 10%. Нараз це всередньому 9 і 7 відсотків", – продовжи політик.

Володимир Зеленський наголосив, що завдяки програмі доступні кредити 5 – 7 – 9 український малий і середній бізнес отримав 70 мільярдів гривень і створив тисячі нових робочих місць.

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