Зеленский выступает с трибуны Верховной Рады: о чем говорит президент

Президент Владимир Зеленский 1 декабря выступил в Верховной Раде. С трибуны он заявил, что будет говорить о главном – "что сделано впервые и что будет дальше".

Удалось стабилизировать экономическую ситуацию

Глава государства отметил, что несмотря на пандемию COVID-19 все же удалось стабилизировать экономическую ситуацию. По его словам, в 2021 году размер экономики Украины достигнет рекордного уровня.

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Впервые за период независимости превысит 190 миллиардов долларов. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах. Мы снизим госдолг до уровня ниже 50% ВВП. При том, что в последние годы в большинстве стран он стремительно рос и в среднем в мире превышает почти 90%,

– сказал президент.

"Наши золотовалютные резервы выросли и сегодня достигают 30 миллиардов долларов. Это является самым высоким показателем с 2013 года. Впервые в истории независимой Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнесов опустилась ниже 10%. Сейчас это в среднем 9 и 7 процентов", – продолжил политик.

Владимир Зеленский подчеркнул, что благодаря программе доступные кредиты 5 – 7 – 9 украинский малый и средний бизнес получил 70 миллиардов гривен и создал тысячи новых рабочих мест.

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