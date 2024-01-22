"Бути вдома не туристами": Зеленський вніс до Ради законопроєкт про множинне громадянство

Президент України раніше говорив, що внесе такий законопроєкт у Раду. Що передбачає документ – розкаже 24 Канал.

Під час звернення до українців на честь Дня Соборності 22 січня Зеленський розповів, що має нову законодавчу ініціативу. Вона стосується можливості множинного громадянства.

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Повна назва документа – "Проєкт закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України". Його визначено президентом як невідкладний і вже передано на розгляд керівництву.

Самого тексту законопроєкту та пояснювальної записки до нього поки що немає, тож про його суть можна зробити висновок тільки з ранкового звернення Зеленського.

Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства і дозволить мати наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора,

– заявив президент.

За його словами, це потрібно, аби українці за походженням стали українцями й за паспортом – на законодавчому рівні. Зеленський переконаний, що такий законопроєкт стане "одним з елементів свободи, однією з можливостей реалізації такого права бути українцем".

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Втім, з промови можна зробити висновок, що ідеться не тільки про українців за походженням, а й про українців за духом.

"Ті, хто з початком повномасштабної війни незалежно від місця проживання, народження, паспорту ствердно сказали "Я українець", довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Ті, хто збирає, знаходить, пакує і передає все, що потрібно для перемоги. Всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце", – так схарактеризувати людей президент.

Також Зеленський сказав, що слова про соборність звучать в обох півкулях Землі, не тільки в Україні. Тож і документ стосується українців по всьому світу.

Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки, всі, хто допомагає нам попри сотні і тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України як за рідну батьківщину, і Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома не туристами, а громадянами великої, соборної, єдиної України, за свободу якої ми боремось,

– підсумував він.

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