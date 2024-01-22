Під час візиту до Києва 22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд призначить уповноваженого з питань відновлення України.
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Хто стане уповноваженим
Туск повідомив, що уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде депутат Сейму Павел Коваль, який очолює комітет у закордонних справах.
За словами очільника польського уряду, його країна хоче не лише допомогти Україні перемогти, а й взяти участь в процесі відбудови.
До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови,
– сказав Дональд Туск.
Головне про візит Туска в Україну
- Зранку 22 січня в Україну приїхав польський прем'єр Дональд Туск – це його перший візит після призначення на посаду у грудні 2023 року.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що Польща надала Україні новий оборонний пакет. Крім того, за словами глави держави, він обговорив з Туском можливості майбутнього спільного виробництва зброї.
- Під час брифінгу Дональд Туск заявив, що та Зеленський порозумілися щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він вважає, що питання розблокування кордону можна розв'язати у двосторонніх відносинах між країнами – без участі міжнародних інституцій.
- За словами Туска, в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше, а не примножувати їх. Він додав, що йому важливо, щоб Польща була для України "найнадійнішим союзником у цій смертельній боротьбі зі злом".