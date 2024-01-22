Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".
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Треба якнайшвидше вирішити проблеми між Україною та Польщею
За словами Туска, в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.
"У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення, є деякі конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми, а не підтримувати і не примножувати їх", – зазначив глава польського уряду.
Говорячи про російську агресію, політик додав, що йому важливо, щоб Польща була для України "найнадійнішим союзником у цій смертельній боротьбі зі злом".
Питання боротьби з агресором для мене – абсолютно номер один",
– наголосив польський прем'єр.
Безпека Польщі – ще одна причина візиту Туска у Київ
"Насправді, я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", – сказав Туск.
За його словами, сторонам є про що говорити, але важливо, щоб усі були переконані, що "ми говоримо про друзів, які також знають, як вирішувати певні спірні проблеми".
Візит Туска у Київ: що відомо
- Дональд Туск прибув до української столиці рано вранці 22 січня. Свій візит до України польський прем'єр анонсував ще в грудні 2023 року.
- Станом на 14:07 прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вже зустрівся із Володимиром Зеленським.
- Очільник України розповів, що провів із Туском дуже продуктивні переговори щодо всіх аспектів наших двосторонніх відносин. Він зазначив про новий польський оборонний пакет. "Ми цінуємо таку незмінну допомогу. Є нова форма нашої взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України", – розповів Зеленський.
- Президент нашої держави також зазначив, що обговорив із главою польського уряду можливості майбутнього спільного виробництва зброї.