Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

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Треба якнайшвидше вирішити проблеми між Україною та Польщею

За словами Туска, в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.

"У нас також є багато двосторонніх питань для обговорення, є деякі конфлікти інтересів, ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми, а не підтримувати і не примножувати їх", – зазначив глава польського уряду.

Говорячи про російську агресію, політик додав, що йому важливо, щоб Польща була для України "найнадійнішим союзником у цій смертельній боротьбі зі злом".

Питання боротьби з агресором для мене – абсолютно номер один",

– наголосив польський прем'єр.

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"Насправді, я також перебуваю в Києві заради безпеки Польщі. Це не лише питання України. Це питання безпеки всього вільного світу, і Польщі зокрема, хоча б через географію", – сказав Туск.

За його словами, сторонам є про що говорити, але важливо, щоб усі були переконані, що "ми говоримо про друзів, які також знають, як вирішувати певні спірні проблеми".

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