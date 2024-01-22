Під час спільної пресконференції із президентом Зеленським Дональд Туск чітко наголосив, що не може бути жодної нейтральності щодо війни в Україні. Польський прем'єр закликав вільний світ допомогти державі, яка відстоює його основні цінності, передає 24 Канал.

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В Україні проходить світовий фронт

За словами Туска, війна в Україні – це найбільш трагічний фрагмент конфронтації добра зі злом. Саме тут проходить світовий фронт між цими двома силами.

Політик заявив, що у питанні російського нападу немає місця для жодної асиметрії. Це чорно-біла ситуація. Прем'єр підкреслив, що "ті, хто мають очі, вуха і серце не можуть вдавати, що не бачать, що в Україні добро бореться зі злом".

Україна на своїх плечах несе питання безпеки всієї Європи. Сьогодні вона платить велику ціну кров’ю за цінності, які є фундаментальними для вільного світу. Я хочу, щоб це почули в усіх містах Європи, США і Канаді. Хто стоїть за права людини і демократію, мусить підтримувати Україну всіма можливими засобами,

– наголосив Туск.

Горіти їм у пеклі

Також поляк розкритикував ті країни вільного світу, які притримуються нейтральності і тримаються однакової дистанції щодо України та Росії. Такі, на думку політика, "заслуговують на найтемніше місце у політичному пеклі".

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