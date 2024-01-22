Під час спільної пресконференції із президентом Зеленським Дональд Туск чітко наголосив, що не може бути жодної нейтральності щодо війни в Україні. Польський прем'єр закликав вільний світ допомогти державі, яка відстоює його основні цінності, передає 24 Канал.
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В Україні проходить світовий фронт
За словами Туска, війна в Україні – це найбільш трагічний фрагмент конфронтації добра зі злом. Саме тут проходить світовий фронт між цими двома силами.
Політик заявив, що у питанні російського нападу немає місця для жодної асиметрії. Це чорно-біла ситуація. Прем'єр підкреслив, що "ті, хто мають очі, вуха і серце не можуть вдавати, що не бачать, що в Україні добро бореться зі злом".
Україна на своїх плечах несе питання безпеки всієї Європи. Сьогодні вона платить велику ціну кров’ю за цінності, які є фундаментальними для вільного світу. Я хочу, щоб це почули в усіх містах Європи, США і Канаді. Хто стоїть за права людини і демократію, мусить підтримувати Україну всіма можливими засобами,
– наголосив Туск.
Горіти їм у пеклі
Також поляк розкритикував ті країни вільного світу, які притримуються нейтральності і тримаються однакової дистанції щодо України та Росії. Такі, на думку політика, "заслуговують на найтемніше місце у політичному пеклі".
Перший офіційний візит Туска до Києва: що відомо
- За словами Зеленського, він провів продуктивні переговори із польським прем'єром. Крім того, глава держав розповів, що Польща надасть Україні новий оборонний пакет. Також на зустрічі лідери країни обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.
- Туск повідомив, що йому вдалося разом із Зеленським дійти згоди щодо проблеми на спільному кордоні між державами. Політик висловив упевненість, що її вдасться вирішити у двосторонньому форматі без залучення міжнародних інституцій.
- Також прем'єр наголосив, що Польща має бути найнадійнішим союзником України у боротьбі з Росією. Туск підкреслив, що відсіч агресора для нього питання номер один.