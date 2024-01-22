Во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Дональд Туск четко подчеркнул, что не может быть никакой нейтральности в отношении войны в Украине. Польский премьер призвал свободный мир помочь государству, которое отстаивает его основные ценности, передает 24 Канал.

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В Украине проходит мировой фронт

По словам Туска, война в Украине – это самый трагический фрагмент конфронтации добра со злом. Именно здесь проходит мировой фронт между этими двумя силами.

Политик заявил, что в вопросе российского нападения нет места ни для какой асимметрии. Это черно-белая ситуация. Премьер подчеркнул, что "имеющие глаза уши и сердце не могут делать вид, что не видят, что в Украине добро борется со злом".

Украина на своих плечах несет вопрос безопасности всей Европы. Сегодня она платит большую цену кровью за ценности, которые фундаментальны для свободного мира. Я хочу, чтобы это услышали во всех городах Европы, США и Канаде. Кто стоит за права человека и демократию, должен поддерживать Украину всеми возможными средствами,

– подчеркнул Туск.

Гореть им в аду

Также поляк раскритиковал те страны свободного мира, которые придерживаются нейтральности и держатся на одинаковой дистанции к Украине и России. Такие, по мнению политика, "заслуживают самого темного места в политическом аду".

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