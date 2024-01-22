Премьер-министр Польши Дональд Туск 22 января прибыл в Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе брифинга польский премьер выразил уверенность, что проблема с блокировкой границы будет решена. Об этом пишет 24 Канал.

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Польша и Украина могут решить разблокировку границы в двустороннем порядке

Дональд Туск заявил, что он нашел общий язык с президентом относительно ситуации на польско-украинской границе. Он подчеркнул, что для него очень важно, что Зеленский подтвердил "наилучшую волю по совместному решению проблем", связанных с блокадой границы и, в частности, ввозом зерна.

Туск выразил уверенность, что эти вопросы можно решить в двусторонних отношениях между странами без участия международных институтов.

Эти два дела, безусловно, найдут хорошее решение в наших двусторонних отношениях и разговорах. Мы будем искать прежде всего практические решения в разговорах между нами, и, возможно, для этого не потребуются международные институты. Между друзьями иногда в двустороннем порядке можно найти такое решение,

– сказал он.

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